В субботу, 4 февраля, в Одесской области продолжатся экстренные отключения света.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются плановые отключения.

Лимиты на субботу выделены следующие:

Киев – днем 1100 МВт/ночью 690 МВт;

Киевская область – днем 795 МВт/ночью 634 МВт;

Днепропетровская область – днем 1347 МВт/ночью 1257 МВт.

Ранее мы писали, что губернатор региона Максим Марченко пообещал, что на следующей неделе ДТЭК опубликует "новые, понятные графики" для Одесской области.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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