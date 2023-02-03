В Одесской области продолжатся экстренные отключения света. Киев и две области в плановых графиках
В субботу, 4 февраля, в Одесской области продолжатся экстренные отключения света.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются плановые отключения.
Лимиты на субботу выделены следующие:
- Киев – днем 1100 МВт/ночью 690 МВт;
- Киевская область – днем 795 МВт/ночью 634 МВт;
- Днепропетровская область – днем 1347 МВт/ночью 1257 МВт.
Ранее мы писали, что губернатор региона Максим Марченко пообещал, что на следующей неделе ДТЭК опубликует "новые, понятные графики" для Одесской области.
Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.