В воскресенье, 5 февраля, потребление электроэнергии постепенно растет из-за усиления морозов. И еще более стремительный рост ожидается завтра, с началом рабочей недели.

Об этом в телеграм-канале сообщает "Укрэнерго".

Дефицит мощности в энергосистеме несколько снизился благодаря увеличению генерации, однако сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.

При этом после ремонта вернулись в строй два блока на тепловых электростанциях. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также происходит импорт электроэнергии из других стран.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только в период с 16:00 до 20:00, сообщает "Укрэнерго". В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

Напомним, вчера в ДТЭК сообщили, что в Киеве и Днепре 5 февраля впервые за долгое время не будут отключать свет до 16 часов.

Однако утром 5 февраля в ДТЭК заявили, что все же в Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения света.