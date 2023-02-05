Свет в Одессе и Одесском районе области 5 февраля будет подаваться по графику каждые 2 часа через 8 часов без света.

Об этом в телеграм-канале сообщает ДТЭК.

"К сожалению, сейчас это тот максимум, которым можно обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы – перерыв в электроснабжении начнет сокращаться", - сообщает ДТЭК.

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, ситуация с энергоснабжением Одессы после вчерашней аварии остается в целом очень сложной, и 40% абонентов в городе (а это около 280 тысяч человек) все еще остаются без света.

По его словам, за вечер и ночь удалось восстановить электроснабжение более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре, запущены 90 процентов котельных.

"Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути", - сообщил Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера, по данным главы Одесской ОВА Марченко, в Одессе и области без доступа к энергоснабжению после аварии на подстанции оставалось 500 тысяч человек.

Помимо этого, несмотря на обещания не ограничивать сегодня до 16:00 потребление электроэнергии в Киеве, "Укрэнерго" уже с утра объявило о стабилизационных отключениях. Правда, вводятся они не на всей территории города, а лишь в части Голосеевского, Печерского и Соломенского районов, а также Левого берега.