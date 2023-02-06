В Одессе и Одесском районе 50% жителей все еще остаются без света после субботней аварии на подстанции.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС в понедельник, 6 февраля.

"По состоянию на 14 часов в Одесском районе действуют экстренные отключения. Без электроснабжения 360 тысяч абонентов, это 50% от общего количества абонентов в районе и городе", - сказал Марченко.

По его словам, сейчас действует график отключений света 10 через 2, ночью удалось выйти на график 3 через 9.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Одессу отправили 82 генератора для обеспечения электроэнергией критической инфраструктуры.

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