Из-за морозов на этой неделе отключения электричества в Киеве и Днепре будут более длительными.

Об этом сообщил в понедельник, 6 февраля, гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. По всей вероятности, коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация возросла, но из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не позволяют системе работать полноценно", – написал он.

Коваленко также сообщил о лимитах, которые предоставила компания "Укрэнерго" на 6 февраля:

Киев – 1147 МВт днем и 768 МВт ночью;

Днепр – 1707 МВт днем и 1652 МВт ночью.

Ранее мы писали, что сегодня в Украине выросло потребление электричества. Аварийные отключения света действовали в Киеве и двух областях.

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Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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