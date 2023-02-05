Компания ДТЭК обнародовала графики отключений света на понедельник, 6 февраля, и лимиты от "Укрэнерго" с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК.

В понедельник лимиты следующие:

Киев - 1152 МВт;

Киевщина - 833 МВт;

Днепропетровщина - 1422 МВт.

Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет.

"К сожалению, в результате аварии на подстанции "Укрэнерго", в Одесской области все еще сложная ситуация со светом", - добавили в ДТЭК.

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