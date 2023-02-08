Одесса и часть области уже четвертые сутки подряд живет почти без света – аварийные отключения начались с 4 февраля после масштабной аварии на ключевой подстанции НЭК "Укренерго", от которой питался областной центр.

4 февраля была уже вторая авария. Первая произошла 3 февраля. Сгорели мощные трансформаторы и другое оборудование, которые были повреждены ракетным обстрелом 26 января. Тогда оборудование удалось быстро отремонтировать, но вскоре на подстанции произошел пожар.

В итоге весь город погрузился в тьму. А свет начали давать крайне скудно. В большинстве районов Одессы электричество появляется сейчас на три-четыре часа ночью, и на пару часов днем.

Причем графики ДТЭК фактически не работают – свет появляется произвольно.

Экстренные отключения повлекли за собой другую проблему из-за того, что большинство трансформаторов в микрорайонах города не менялись и не обновлялись с 80-х годов.

Поэтому при экстренных включениях, когда в сетях происходят скачки напряжения, трансформаторные будки начали взрываться. По неофициальным данным, в Одессе за последние дни произошло около пяти возгораний и взрывов в трансформаторных помещениях.

Большинство коммерческих предприятий и офисов города обзавелось переносными генераторами, которые тарахтят весь световой день возле дверей на улицах. Одесситы уже привыкли к шуму источников энергии – даже в жилых домах, на балконах кое-где предприимчивые горожане умудряются включать инверторы.

Соответственно возросло количество краж генераторов из-под офисов – воришки умудряются перекусывать цепи кусачками и буквально на руках уносить аппараты питания. Также появились случаи пожаров генераторов, которые установлены на балконах.

Также в разы выросли цены на генераторы, одесситы шутят, дескать, будущие династии рокфеллеров поднимаются на торговле "светом" в Одессе в наши дни.

Впрочем, основная часть горожан все же нашла способ, как заменить не работающие холодильники – благодаря морозной погоде и "ноу-хау" тоже советских времен – вывешивая продукты за окна в авоськах и пакетах.

А основной темой для общения в профессиональных и домовых интернет-чатах стали темы по обсуждению всего, что касается подачи электричества.

При этом вода и отопление в большинстве домов города есть. Хотя некоторые одесситы жалуются на холод в их квартирах.

Также большие проблемы с мобильной связью.

Она более-менее ловит только на улице. Дома и в помещениях совсем плохо. Интернет работает тоже только там, где есть либо "Старлинк", либо оптоволоконные каналы с генераторами. Третий вариант - улица, там ловит мобильный интернет, но работает он медленно.



ДТЭК, тем временем, обнадежил горожан информацией о том, что республиканский ДТЭК передал городу 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры.

Еще девять генераторов 7 февраля получили теплоэнергетики и городской водоканал. Скоро подвезут еще 37 генераторов для других важных городских объектов.

По информации источника "Страны" в одесской мэрии, повреждения на ключевой подстанции очень серьезные. Поэтому, судя по всему, энергетики скорее всего, не смогут восстановить постоянную подачу электроэнергии во все городские дома в ближайшие недели. Городу также придется привыкать, по крайней мере, на ближайший месяц, к включениям света по два раза в сутки на пару часов. Которых как раз хватает пока лишь на то, что бы зарядить батареи к гаджетам.