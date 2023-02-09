В Николаевской области во время работ на освобожденной территории подорвался автомобиль АО "Николаевоблэнерго".

Об этом сообщается в Фейсбуке "Николаевоблэнерго".

"Цена возвращения света. На деоккупированной территории во время работ подорвался бригадный автомобиль АО "Николаевоблэнерго" - водитель в больнице.

ЧП произошло в конце рабочего дня 9 февраля в Снегиревском районе, где наши ребята самоотверженно работают над восстановлением воздушных линий вот уже почти 2 месяца. Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Взрывное устройство разбило кабину транспортного средства.

К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Остальные отделались контузией и незначительными травмами", - сказано в посте.

В "Николаевоблэнерго" добавили, что опасность подстерегает энергетиков на каждом шагу: они попадают и под обстрелы, и в подобные ситуации.

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