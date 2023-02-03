Возле Макарова Киевской области 47-летний мужчина во время полевых работ наткнулся на вражескую противотанковую мину.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

В результате взрыва трактор получил серьезные повреждения, но, к счастью, тракторист уцелел и избежал серьезных травм.

Территория, где произошел инцидент, находилась ранее в зоне, где шли бои.

Ранее мы писали, как в Николаевской области авто подорвалось на мине. Ранения получили четыре человека, среди них младенец.

Также сообщалось, что отец с 7-летним сыном подорвались на российской мине в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.