Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова
Ночью 10 февраля россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется" - сообщил он в телеграм-канале рано утром.
Также утром РФ нанесла удары по Запорожью.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
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