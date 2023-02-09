Сегодня, 9 февраля, россияне активно обстреливают из минометов и артиллерии приграничные населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от линии столкновения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Около 9:00 утра оккупанты нанесли удары по городу Купянск. Почти разрушен жилой дом. Также обстрелы производились и в пгт Двуречная", - сообщил Синегубов.

По его словам, после 10:00 враг бил из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Под обстрелом были деревни Веселое и Красное.

Также он сообщил, что российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря.

Предварительно - без пострадавших.

Ранее мы писали, что вчера два человека погибли в результате обстрела Двуречной Купянского района Харьковской области.

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