СБУ заявляет о задержании мужчины, подозреваемого в корректировке воскресного ракетного обстрела Харьковского университета городского хозяйства имени Бекетова и жилого дома. По данным СМИ, им оказался известный спортсмен.

По данным силовиков, мужчина по заданию российской разведки скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры и передавал их представителям РФ.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов", – говорится в сообщении СБУ.

Его задержали с поличным, когда он фиксировал последствия прилета по университету.

Спецслужба не называет имени корректировщика, но СМИ пишут, что речь идет об известном спортсмене - 60-летнем Андрее Нечипоренко, который в прошлом был многократным призером чемпионатов Украины по легкой атлетике среди ветеранов, а также вице-чемпионом Украины по спортивным турпоходам, кандидатом в мастера спорта СССР по гребле.

Напомним, что вчера вечером РФ обстреляла ракетами центр Харькова. По данным местных властей, удар был совершен по промышленному предприятию в Киевском районе города, также пострадал парк Горького.

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