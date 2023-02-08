Сегодня, 8 февраля, два человека погибли в результате обстрела Двуречной Купянского района Харьковской области.

Об этом пишет губернатор региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Синегубов сообщил, что в течение дня под артиллерийским обстрелом находились жилые дома, от ранений погибли 48-летний мужчина и женщина 45 лет.

"В Чугуевском районе за день 5 раненых. В Волчанске артиллерийским огнем повреждено по меньшей мере 7 многоквартирных и 2 частных жилых дома. На месте работают спасатели. Люди получают необходимую помощь", - также написал Синегубов.

Ранее мы писали, что в Волчанске Харьковской области в результате артобстрела погибла 74-летняя женщина, девушка 16 лет получила ранение и была госпитализирована.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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