В Черниговской области российские военные ударили из авиации по Семеновской общине. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

"Был удар двух ракет "воздух-земля"", - пишет Чаус.

В Оперативном командовании "Юг" сообщают об одном раненом, еще трое находятся под завалами.

Напомним, сегодня под обстрелом оказался Волчанск Харьковской области. Ранен 52-летний местный работник Облэнерго. Также получил осколочное ранение 10-летний ребенок, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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