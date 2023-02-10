Две российские ракеты "Калибр", летевшие с Черного моря, сегодня вошли в пространство Молдовы и Румынии, после чего вернулись в воздушное пространство Украины.

Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

"В 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - написал главком ВСУ.

Отметим, что Румыния - член НАТО. В то же время власти обеих стран пока этого не комментировали.

Напомним, что в январе Молдова уже заявляла о падении обломков ракет на своей территории после российского обстрела Украины.

Также сообщалось, что НАТО перебросит в Румынию самолеты-разведчики для наблюдения за военными действиями РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.