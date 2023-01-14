В Молдове официально сообщили о падении на территории страны обломков одной из ракет во время сегодняшней массированной атаки Украины.

Об этом сообщает МВД страны.

"После массивного российского обстрела Украины пограничники обнаружили сегодня днем в районе границы Ларги (р. Бричаны), остатки ракеты после авиаударов России по Украине", - говорится в сообщении.

Ориентировочное место падение ракеты

В МВД добавили, что это уже третий случай, когда остатки ракет после бомбардировок Украины падают на территорию Молдовы.

"Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия предпринимаются в установленном порядке компетентными инстанциями", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в начале декабря прошлого года обломки российской ракеты также упали возле города Бричаны. Тогда ракету выявили на территории сада.

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