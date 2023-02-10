Сегодня, 10 февраля, в результате ракетной атаки по Киеву обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, ракетная атака продолжается, необходимо оставаться в укрытиях.

Из-за угрозы ракетного удара в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

Как писала "Страна", глава Николаевской ОВА Виталий Ким прогнозирует третью волну ракет.

"Укрэнерго" сообщает о прилетах по объектам энергетики на востоке, западе и юге. На данный момент известно, что РФ повредила объект энергетики в Днепропетровской и в Хмельницкой областях.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.