Утром 10 февраля над Киевом силы ПВО сбили 10 ракет. Обломки одной ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома Голосеевского района.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

"Имеются повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - добавил Кличко.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские "Калибры" сегодня вошли в пространство Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".

Напомним, за минувшую ночь ПВО сбила пять "Шахидов" и пять "Калибров", которые выпустила РФ.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.