Представитель Воздушных сил Юрий Игнат дал комментарий о случае пересечения российскими ракетами воздушного пространства Румынии и Молдовы

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Игната, ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".

Он добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств.

В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове, где обнаружили обломки ракет после российского обстрела Украины. Отметим, что Румыния - член НАТО. Власти обеих стран пока этого не комментировали.

Напомним, за минувшую ночь ПВО сбила пять "Шахидов" и пять "Калибров", которые выпустила РФ.

Также сообщалось, что НАТО перебросит в Румынию самолеты-разведчики для наблюдения за военными действиями РФ в Украине.

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