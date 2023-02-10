За ночь украинская ПВО сбила пять из семи "шахидов", которые выпустили россияне.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, БПЛА были выпущены со стороны Азовского моря.

Также уничтожены пять из шести "Калибров", которые атаковали Украину этой ночью, добавил Игнат.

Как писала "Страна", российские войска запустили вечером 9 февраля по Днепропетровской области партию "Шахедов", но украинские силы ПВО сбили все БПЛА. Однако ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры Криворожского района.

Также прилет "Шахида" по объекту энергетики был в Хмельницкой области.

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