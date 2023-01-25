В Госпогранслужбе заявляют, что с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет как минимум 2 недели.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

"У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя", - заявил он.

В настоящее время противник не создал ни одной наступательной группировки на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины с этого направления нет, сообщил Дейнеко.

По его словам, в Беларуси сейчас находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, который участвуют в совместных учениях. Украинские военные отслеживают ситуацию и готовы к любому развитию событий.

Напомним, Институт изучения войны считает, что РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.

Также сообщалось, что ровенские власти назвали два потенциальных участка нового наступления РФ со стороны Беларуси.

Между тем, в ГУР считают, что угрозы вторжения России со стороны Беларуси нет.