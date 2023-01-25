В Госпогранслужбе рассказали, сколько времени будет у Украины для подготовки в случае наступления из Беларуси
В Госпогранслужбе заявляют, что с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет как минимум 2 недели.
Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.
"У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя", - заявил он.
В настоящее время противник не создал ни одной наступательной группировки на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины с этого направления нет, сообщил Дейнеко.
По его словам, в Беларуси сейчас находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, который участвуют в совместных учениях. Украинские военные отслеживают ситуацию и готовы к любому развитию событий.
Напомним, Институт изучения войны считает, что РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.
Также сообщалось, что ровенские власти назвали два потенциальных участка нового наступления РФ со стороны Беларуси.
Между тем, в ГУР считают, что угрозы вторжения России со стороны Беларуси нет.