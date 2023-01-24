В Беларуси объявили о снятии с длительного хранения военной техники одной из механизированных бригад.

Об этом заявляет минобороны республики.

Ведомство сообщает, что это происходит "в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России".

На опубликованных фотографиях можно увидеть бензовозы и грузовики.

Сегодня Лукашенко вновь заявлял, что в Украине "готовят боевиков и экстремистов" и скапливают войска на границе с Беларусью.

Также он утверждал, что Украина якобы предлагала Минску заключить "пакт о ненападении".

Напомним, Институт изучения войны полагает, что РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.

Также мы писали о том, что погранкомитет Беларуси заявил, что у границы находятся более 17 тысяч украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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