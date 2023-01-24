Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему предлагают заключить пакт о ненападении с Украиной.

Об этом пишет "Белта".

Кто предложил - не уточняется. При этом Лукашенко заявил, что в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно", - заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня в погранкомитете Беларуси заявили, что у украинско-белорусской границы сосредоточены 17,2 тысячи украинских военных.

По данным американского института изучения войны, РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года. При этом в ГУР считают, что угрозы вторжения России со стороны Беларуси нет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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