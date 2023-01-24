В погранкомитете Беларуси заявляют, что у украинско-белорусской границы сосредоточены 17,2 тысячи украинских военных.

Об этом говорится в сообщении белорусского погранкомитета в телеграм-канале.

В то же время заявляется, что у польско-белорусского участка границы сосредоточены 3,7 тысячи польских военных.

Также в белорусском погранкомитете заявляют, что на границе с Украиной возведены инженерные заграждения на протяжении 141 км.

Напомним, Институт изучения войны полагает, что РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.

Также мы писали о том, сколько своих военных держит Россия на территории Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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