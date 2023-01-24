Погранкомитет Беларуси заявил, что у границы находятся более 17 тысяч украинских военных
В погранкомитете Беларуси заявляют, что у украинско-белорусской границы сосредоточены 17,2 тысячи украинских военных.
Об этом говорится в сообщении белорусского погранкомитета в телеграм-канале.
В то же время заявляется, что у польско-белорусского участка границы сосредоточены 3,7 тысячи польских военных.
Также в белорусском погранкомитете заявляют, что на границе с Украиной возведены инженерные заграждения на протяжении 141 км.
Напомним, Институт изучения войны полагает, что РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.
Также мы писали о том, сколько своих военных держит Россия на территории Беларуси.
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