Нагнетание темы угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси является российской информационно-психологической операцией.

Об этом заявил в субботу, 21 января, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси полномасштабной наземной операции, ее участия на стороне России нет", - уточнил Юсов.

Он пообещал сразу же предоставить общественности информацию, если ситуация изменится. При этом заверил, что к этому возможному изменению Украина полностью готова, отработав несколько сценариев.

"В интересах именно Путина и так называемой Российской Федерации максимально нагнетать тему именно с Беларусью. Но уже и диктатор Лукашенко не очень в это играет. Мы недавно видели, как он сказал, что не видит угрозы со стороны Украины, и что Украина держится", - заявил Юсов.

Отметим, что сегодня Силы обороны Киева провели учения у границы с Беларусью. Отрабатывались взаимодействия штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время условного штурма населенного пункта и умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта противника путем блокирования и нанесения им поражения танковыми подразделениями, огневыми группами, оснащенными бронетранспортерами MaxxPro, и подразделениями пехоты.

Напомним, на днях глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Россия держит в Беларуси около 11 тысяч военных, однако увеличения группировок в приграничных районах нет.

Ранее мы писали, что, по данным американского "Института изучения войны", РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года.