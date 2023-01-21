На севере Ровенской области украинские военные проводят учения и строят укрепления.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Провели совместно с военными ОГВ (оперативной группировки войск - Ред.) "Волынь" практические учения. В них были задействованы главы районных военных администраций и правоохранительные структуры. Проработали особенности фортификационных сооружений, построение круговой обороны городов, взаимодействие с Нацполицией, СБУ, нацгвардией и пограничниками. Обсудили основные боевые задачи по защите границы", - сказано в посте.

Сейчас Россия и Беларусь тоже проводят учения с отработкой высадки тактического воздушного десанта.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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