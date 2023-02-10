Из-за ракетной атаки в Украине произошла задержка поездов
Из-за частичного обесточивания железнодорожного полотна на фоне ракетной атаки по Украине задерживались отдельные рейсы. Пять рейсов задерживались на 5 минут и более, еще 3 - на более получаса.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск пересадили в спальные вагоны под резервным тепловозом.
Интерсити+ №722 в направлении Харькова также доедет на теплотяге.
Обратные отправления из Краматорска и Харькова ожидаются с задержкой.
Ситуация на вокзалах контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка во время воздушной тревоги проходит с использованием подземных переходов.
Ранее "Укрэнерго" сообщало о прилетах по объектам энергетики на востоке, западе и юге.
Тем временем губернатор Николаевской области прогнозирует третью волну ракет.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.