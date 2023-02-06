Россия может прорывать украинскую противовоздушную оборону (ПВО), сначала массово запуская дроны, а затем ракеты.

Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в статье, размещенной на сайте ведомства.

"Когда последовали атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, они просто могут прорвать систему ПВО в том районе", - сказал спикер ГУР.

Чтобы еще больше запутать Украину, РФ постоянно меняет место, направление и высоту запуска дронов.

При этом разведка говорит, что сейчас у РФ есть проблемы с запасами "шахедов", однако в ближайшее время будет очередная поставка из Ирана.

"На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов-"шахедов". По контракту предусмотрено 1750 единиц. Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук", - заявил Скибицкий.

Ранее Данилов раскрыл планы России по изготовлению дронов-камикадзе и назвал город, где их будут производить.

Также сообщалось, что Институт изучения войны проанализировал, почему РФ стала чаще использовать для ударов по Украине иранские БПЛА.