Воздушное командование сообщило подробности ночных ударов РФ по Харьковской и Запорожской областям, во время которых украинской ПВО удалось сбить пять "Шахидов" и пять "Калибров".

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Украины в Facebook.

"Россияне нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из Белгорода и Токмака. Запущено до 35 ракет, которые невозможно уничтожить в воздухе средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Также Воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95МС этим утром, около 8:30.

Российские войска запустили вечером 9 февраля по Днепропетровской области партию "Шахедов", но украинские силы ПВО сбили все БПЛА. Однако ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры Криворожского района.

Также прилет "Шахида" по объекту энергетики был в Хмельницкой области.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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