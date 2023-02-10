В результате ночных и дневных ракетных ударов России повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование, двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ДТЭК.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации ее последствий.

Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.

В сентябре – феврале энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, 3 погибли", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в Славянске обстрелом повреждены предприятие и многоэтажка, в Константиновке - теплотрасса.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщала о прилетах по объектам энергетики на востоке, западе и юге.

Также "Страна" писала о прилете в Хмельницком, из-за которого возможны перебои со светом и водой.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.