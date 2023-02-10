Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава - около 135740 (+730) человек ликвидировано,

танков ‒ 3258 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2251 (+7) ед,

РСЗО – 463 ед,

средства ПВО ‒ 233 (+1) ед,

самолетов – 295 ед,

вертолетов – 286 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3),

крылатые ракеты ‒ 796 (+0),

корабли/катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5) ед,

специальная техника ‒ 211 (+0).

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь ПВО сбила пять "Шахидов" и пять "Калибров", которые выпустила РФ.

Также в Воздушных силах сообщили подробности ночных ударов РФ по Харьковской и Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

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