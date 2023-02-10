Генштаб обнародовал данные по потерям армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 10 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личного состава - около 135740 (+730) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3258 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2251 (+7) ед,
- РСЗО – 463 ед,
- средства ПВО ‒ 233 (+1) ед,
- самолетов – 295 ед,
- вертолетов – 286 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли/катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5) ед,
- специальная техника ‒ 211 (+0).
Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь ПВО сбила пять "Шахидов" и пять "Калибров", которые выпустила РФ.
Также в Воздушных силах сообщили подробности ночных ударов РФ по Харьковской и Запорожской области.
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