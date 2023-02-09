Россия могла потерять до половины своего действующего танкового парка на войне в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Мониторинговая группа Oryx, которая собирает визуальные доказательства потерь военной техники в Украине с момента начала вторжения РФ, заявила на этой неделе, что она подтвердила 1000 различных потерь российских танков в войне.

По ее данным, еще 544 российских танка были захвачены украинскими войсками, 79 повреждены и 65 брошены.

Эти данные не включают потери, которые Oryx не может визуально подтвердить.

"Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… так что есть большая вероятность, что Россия потеряла половину (своих) пригодных к использованию танков", - заявил военный аналитик Oryx Якуб Яновский.

При этом по подсчетам Oryx, 500 с лишним танков, захваченных Украиной у России, больше, чем покрывают 459 потерянных ВСУ танков.

Напомним, по данным японской разведки, на войне в Украине за год погибли более 20 российских генералов.

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