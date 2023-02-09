На войне в Украине за год погибли более 20 российских генералов. Об этом сообщает японская газета Nikkei Asia со ссылкой на японскую разведку.

Согласно разведданным, собранным Японией в сотрудничестве с США и странами Европы, украинская сторона отслеживала местоположение высокопоставленных российских военных по сигналам мобильных телефонов.

По другой версии, этому способствовали информаторы украинской стороны, действующие в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее у Зеленского озвучили потери ЧВК "Вагнер" в Украине.

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