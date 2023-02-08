Украине понадобятся десятки западных боевых самолетов, чтобы одержать победу в войне против России.

Об этом сообщил CNN представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы можем начать с нескольких эскадрилий, каждая из которых включает 12 самолетов. Если у нас будет одна, две или более эскадрилий, это будет первым шагом для адаптации пилотов к переходу", — сказал Игнат.

По словам Игната, новейшему боевому самолету, находящемуся в настоящее время в Украине, более 30 лет.

"У нас есть штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29 и Су-27. Они даже адаптированы под использование американских противорадиолокационных ракет HARM, которые ежедневно поражают системы ПВО противника. Но эти ракеты HARM не обладают той функциональностью и эффективностью, которые были бы, если бы они находились на американских самолетах или других самолетах наших партнеров", - сказал Игнат.

По его словам, Украина будет приветствовать любой тип западного боевого самолета. Он сказал, что F16 прошел несколько этапов глубокой модернизации.

"То, что сейчас нужно Украине, - это платформа западного типа... Кроме платформы, важно, какой комплекс вооружений можно нести, что он (самолет) может взять под крыло, какие ракеты, каков их полет, дальность... Это главная потребность Украины", - сказал Игнат.

Между тем обучение на западных самолетах, например, Typhoon, занимает три года. Владимир Зеленский признался, что не знал об этом.

Как писала "Страна", на саммите 9-10 февраля лидеры 27 стран Евросоюза могут обсудить предоставление Украине истребителей.