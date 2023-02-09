Россияне уже около месяца не использовали иранские беспилотники-камикадзе "Шахеды" для атак.

Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

Игнат напомнил, что в новогоднюю ночь россияне запустили 45 дронов; в ночь на 2 января – 39 иранских БПЛА и уже 16 января – было 24 беспилотника.

"Из этих трех атак были сбиты все 100% дронов. И больше враг их не применял ни на одном из направлений. Это говорит о том, что россияне приберегли какую-то часть или ожидают следующую партию", - рассказал спикер ВС ВСУ.

Ранее мы писали, что Россия хочет производить более быстрый беспилотник, чем "Шахеды". Этим займется Иран в Елабуге, сообщает The Wall Street Journal.

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