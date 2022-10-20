Корпус стражей исламской революции Ирана презентовал новые беспилотники и ракеты средней дальности.

Появилось видео презентации.

Ранее СМИ писали, что Россия хочет закупить у Ирана новые беспилотники и баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

По данным западной разведки, Тегеран уже начал производство первой партии ракет, а также готовит новые поставки дронов, в том числе десятков Mujaher-6s и большее количество Shahed-136s.

Также, по данным СМИ, Иран отправил в Крым инструкторов, чтобы помочь россиянам решить проблемы с закупленными у Тегерана БПЛА.

А по данным Центр национального сопротивления при силах спецопераций ВСУ, они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским объектам в тылу. В частности, по Николаеву и Одессе.

Накануне Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставку РФ дронов. У трех иранских генералов и компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотники, заморожены активы.