Украина не может защищаться от иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, если Россия купит их у производителя.

Об этом заявил в эфире телемарафона официальный представитель командования ВВС Юрий Игнат.

"Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты - Ред.) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их", - сказал Игнат.

По его словам, для "победы над баллистическими угрозами" Украине нужны системы ПВО, такие как американский Patriot PAC-3 последнего поколения и SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) французского производства.

Ранее Игнат заявил, что Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины.

"300 км одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной", - сообщил он.

Имеются ввиду баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля - земля", которые Иран намерен поставлять в Россию.

Ранее сообщалось, что Иран ограничит дальность передаваемых России баллистических ракет, чтобы не заработать санкции.