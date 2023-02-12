С понедельника, 13 февраля, украинские военные закроют доступ в Бахмут для всех гражданских лиц, включая волонтеров. Попасть в город можно будет лишь по спецпропускам.

Об этом сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр.

По его словам, цель запрета - обеспечить безопасность проживающих в Бахмуте людей от диверсионных групп противника, которые проникают в город.

Помогать местным жителям, которые остаются в Бахмуте, обещают сами военные.

Мадьяр заявляет, что в предместьях восточной и южной части Бахмута продолжаются уличные бои.

"Противник пытается окружить город с флангов", - сказал он.

Напомним, накануне командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ситуация в Бахмуте для ВСУ ежедневно становится все тяжелее.

Ранее мы писали, что, по данным американского "Института изучения войны", россияне передвигаются в поселке к северу от Бахмута и незначительно продвинулись в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.