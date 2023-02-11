В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 11 февраля. Сообщается, что армия РФ усиливает группировку войск под Бахмутом и Лиманом.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. РФ усиливает свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях. Наиболее обстреливаемым направлением за сутки стало Бахмутское - там были прилеты в 20 с лишним населенных пунктов, в том числе в Спорное, Берестовое, Васюковку, Парасковеевку, Часов Яр, Бахмут, Клещеевку, Предтечино, Белую Гору. Украинская авиация в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Был сбит российский самолет Су-25.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба, за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет.

Война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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