В Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские дроны атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Отмечается, что иранские дроны поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском. В Криворожском районе - один и тот же объект атаковали дважды за сутки.

"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже потушили. На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Люди невредимы", - сообщили в ОВА.

Напомним, что 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахедов", однако все они были сбиты силами ПВО. Позже на Днепропетровскую область полетели ракеты. И в Криворожском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Как писала "Страна", по данным Генштаба ВСУ, за сутки Россия выпустила 106 ракет по Украине.

Ранее в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в районе Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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