В пятницу вечером, 10 февраля, в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. На Николаевщине и Днепропетровщине заявили об атаке иранских дронов.

Об этом сообщают в Telegram губернатор Николаевской области Виталий Ким и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"У нас балалайки в области летают. Внимание", - написал Ким.

Позже Ким добавил, что, по предварительной информации, уже сбиты три дрона.

А Сергей Лысак заявил о приближении "Шахедов" и призвал жителей находиться в укрытиях.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.