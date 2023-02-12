В воскресенье, 12 февраля, в Украине идет уже 354-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 11 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

12 февраля

11:07 Ночь в Никополе была тихой, но утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии, пишет в телеграм-канале новый губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение. В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Информация уточняется", сообщает Лысак.

10:50 Британское вооружение и военная техника могут производиться в Украине, пишет The Telegraph.

По данным издания, высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами в Киеве. Они ездили туда с целью создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства на месте по лицензии.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной. Идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию "в начало очереди", сказал The Telegraph один из руководителей.

Любое совместное предприятие, скорее всего, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Россия неоднократно угрожала Западу ответными мерами за поставку оружия в Украину, и любая поддержка производства, вероятно, приведет к дальнейшему обострению напряженности, отмечается в статье.

Даунинг-стрит и министерство обороны отказались от комментариев для газеты, заявив, что это дело промышленности. Но Эд Арнольд, научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных вооружений и бывший офицер НАТО британской армии, сказал: "Отраслевое сотрудничество способствует сближению в международных отношениях. Первоначально это может быть заявлено как коммерческое, но для этого потребуется как минимум молчаливое политическое одобрение".

10:30 За последние две недели Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели вторжения в Украину. Такое предположение выдвигает британская военная разведка, опираясь на данные Генштаба ВСУ.

Британские аналитики оговариваются, что не могут проверить методологию Украины при подсчете ежедневных потерь. Но исходят из того, что тенденции, которые иллюстрируют данные Генштаба, скорее всего, точны.

Среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года. Правда, Украина также продолжает страдать от высокого уровня убыли, признает британская разведка.

"Увеличение потерь среди русских, вероятно, связано с целым рядом факторов, в том числе с отсутствием обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут", - говорится в сводке.

10:17 "Вагнер" заявил с утра, что захватил населённый пункт Красная Гора к северу от Бахмута и выложил видео у въезда в него.

Украина этого не подтверждала, в утренней сводке Генштаба поселок не упоминается.

В то же время "Институт изучения войны" сегодня, со ссылкой на видеоролики с подтвержденной геолокацией, сообщал, что Красная Гора скорее всего захвачена. При этом "Институт" опровергал слухи о том, что в поселке взяты в окружение украинские войска.

Значение Красной Горы и соседней с ней Парасковиевки - их захват означает перерезание трассы со стороны Славянска и открывает путь россиянам к обходу Бахмута с северо-запада.

Парасковиевка также в утренней сводке не упомянута. Российские телеграм-каналы пишут, что за нее продолжаются ожесточенные бои.

10:00 У поляков ухудшается отношение к украинским беженцам, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные проведенного в прошлом месяце соцопроса.

В целом, положительное отношение поляков к украинцам практически не изменилось с начала войны, если говорить о большинстве. Но четверть опрошенных ответили, что стали смотреть на беженцев иначе за последние 6 месяцев. 68% из них заявили, что их отношение ухудшилось.

Главная проблема, согласно опросу - то, что украинцы производят на поляков впечатление представителей "русского мира". Больше всего раздражает русский язык, которым по преимуществу пользуются приезжие. Очень не нравятся полякам также черты, свойственные украинцам, которые воспринимаются как пережиток "русского мира": снобизм, пристрастие дорогим автомобилям, игнорирование правил дорожного движения.

09:38 Туристам на курортах Карпат начали раздавать повестки.

Видео с военными, которые подходят к мужчинам на горнолыжных спусках, появилось в Сети.

Судя по вывескам, происходит это в Славском Львовской области.

09:10 Вчерашние ракетные удары по Харькову попали в одно из предприятий, сообщил губернатор Олег Синегубов.

"Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты". В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщил глава области.

08:35 Обзор видео с фронта от "Института изучения войны" (США):

1. На кадрах, опубликованных 11 февраля, видно, как российские войска свободно передвигаются по восточной части поселка Красная Гора к северу от Бахмута. "Вероятно, это указывает на то, что украинские войска покинули населенный пункт", - делают вывод эксперты.

2. Другие кадры за 11 февраля показывают, что бойцы "Вагнера", вероятно, провели незначительное наступление на северо-восточных окраинах Бахмута.

3. К западу от Ивановского (Красного) разрушен мост через водный канал по трассе на Константиновку (о чем "Страна" уже рассказывала).

4. Кадры, опубликованные 10 февраля, указывают на то, что российские силы, вероятно, осуществили незначительное продвижение к западу от Шипиловки в Луганской области (севернее Белогоровки).

08:15 В Киеве и Днепре, как и обещалось вчера, заявили, что графики отключений на сегодня отменены.

То же самое обещали насчет Одессы, но пока на сайте ДТЭК для города указаны стабилизационные отключения.

08:12 Сводка украинского Генштаба на утро 12 февраля. Главное:

1. ВСУ отразили атаки в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. А также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часов Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

2. Противник нанес 12 ракетных ударов, три из них - по инфраструктуре Харькова. Также было шесть авиаударов с применением "Шахидов", четыре из них сбиты.

3. Самое большое число артобстрелов - на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия.