К 13 февраля не осталось ни одного безопасного пути из Бахмута. Въезд в город через село Хромовое, по дороге к северу от трассы Константиновка-Бахмут, простреливается, как и все остальные.

Об этом рассказал в видеоролике украинский военный с позывным Мадьяр.

Село Хромовое (ранее носило название Артемовское) находится на выезде из Бахмута на Часов Яр. До этой выездной дороги россияне физически еще не дошли: на юге от Бахмута идут бои около трассы на Константиновку.

Напомним, въезд в Бахмут закрыт для гражданских лиц, в том числе волонтеров с сегодняшнего дня, попасть в Бахмут можно лишь по спецпропускам. По словам Мадьяра, это позитивный момент, так как в город стали приезжать меньше людей и военные более спокойно могут заниматься обороной населенного пункта.

Как сказал военный, на помощь понёсшим большие потери отрядам ЧВК "Вагнер" пришли подразделения регулярной российской армии, после чего усилились обстрелы города из "Градов".

Цель россиян останется прежней - окружить Бахмут ударами с севера и с юга.

Ранее в Генштабе сообщили, что РФ атакует по всему Донбассу с упором на Бахмут и Лиман.