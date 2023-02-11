С наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. С таким прогнозом выступил на пресс-конференции в Белом доме представитель администрации президента Джон Кирби.

"Очевидно, как мы видели за последние 12 часов, Россия готова продолжать обстреливать страну крылатыми ракетами, выводить из строя гражданскую инфраструктуру и пытаться усложнить жизнь украинскому народу. И мы верим, что она попытается воспользоваться этими зимними месяцами. Пополнить запасы, перевооружить, чтобы весной возобновить наступательные операции. Видим ли мы это? Пока еще нет. Но мы этого ждем, и, честно говоря, украинцы тоже", - отметил Кирби.

Это - одна из причин усиления военной помощи от Запада, подчеркнул он.

"Это продвинутые возможности, которые позволят украинцам сражаться на открытой местности, общевойсковые возможности, бронетанковые возможности, артиллерия. Все это призвано помочь им подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной", - сказал Кирби.

Напомним, в Пентагоне считают, что Кремль потерял половину танков и делает главную ставку в войне на человеческий ресурс.

При этом Бразилия предложила новый формат переговоров по Украине с РФ и странами Азии. Представитель Байдена Джон Кирби обратил внимание на то, что такой формат не учитывает интересов самой Украины и добавил, что "именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если да, то при каких обстоятельствах".