США собираются выделить шесть млрд долларов на финансирование дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабмин одобрил привлечение данного гранта, так как для финансирования бюджета на 2023 год Украине нужно 38 млрд долларов внешней помощи.

Приблизительно 11% от этой суммы, или 4,2 млрд долларов, Украина уже получила с начала года.

Помощь от США направят на социальные программы, образование, медицину.

Напомним, недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что Пентагон призывает Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных в преддверии российского вторжения в прошлом году.

В случае одобрения этот шаг позволит американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации.

Также "Страна" рассказывала, что в январе министр финансов Сергей Марченко заявил, что нынешней финансовой поддержки Украины со стороны Запада недостаточно, поскольку война затягивается. Он сообщил, что в 2023 году около 50% государственного бюджета направится на национальную безопасность и оборону.