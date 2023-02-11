В Пентагоне допускают, что Россия могла потерять в Украине уже около половины своих танков, которые имела на начало полномасштабной войны.

Об этом на публичной дискуссии сказала помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селест Волландер, сообщает "Голос Америки".

Волландер отметила, что состояние сухопутных войск РФ значительно ухудшилось и около 80% ресурсов этих сил брошены на войну против Украины, в боях могли быть потеряны около половины боевых танков. В несколько лучшем состоянии военно-морские силы, а отдельные потребности, как беспилотники, помогает закрывать Иран.

По ее словам, сейчас Кремль едва ли не главную ставку делает на человеческий ресурс. Селест Волландер отмечает, что Россия точно не достигнет своих стратегических целей, но предсказать, каким будет завершение войны, очень трудно.

Она также отметила, что российское командование явно умеет делать определенные выводы из предыдущих неудач и это заметно по тому, как российские войска действуют сегодня в операциях под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что также усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

Судя по карте Института изучения войны, россияне немного продвинулись в районе Бахмута и атакуют в Марьинке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.