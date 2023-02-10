Оперативное командование "Юг" показало видео, как бойцы мобильной огневой группы сбивают из ПЗРК российскую крылатую ракету во время массированной атаки РФ в пятницу, 10 февраля.

Видео оперкомандование "Юг" опубликовало в Facebook.

Сообщается, что ракета была сбита бойцами мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг". Действия разоврачивались на юге страны.

На кадрах видно, как бойцы стреляют и поражают летящую в небе ракету.

"Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожаем врага в украинском небе", - сообщает командование.

Напомним, во время сегодняшней атаки РФ Вооруженные силы Украины сбили 61 из 71 выпущенных россиянами ракет и 5 дронов.

Также мы писали о том, какие последствия имела российская ракетная атака 10 февраля.

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Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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