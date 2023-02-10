Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Рим и Париж отправят Киеву системы ПВО SAMP-T, о чем французские СМИ сообщали в конце января.

Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

"Абсолютно да, мы какое-то время занимались совместным предприятием с Парижем по очень важному для Украины делу. Я считаю, что мы продвигаемся быстро, и в ближайшие несколько дней мы сможем окончательно объявить об этом", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Отметим, системы "земля-воздух" среднего радиуса действия SAMP-T способны сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция передаст Украине радары, помогающие сбивать дроны и баллистические ракеты.

При этом в Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что на данный момент у Украины нет средств для защиты от иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar на случай, если Россия купит их у производителя.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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