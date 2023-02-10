Швейцария ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.

Об этом сообщает Reuters.

Разрешить передать 35-мм зенитные установки Украине Испания просила Швейцарию еще в январе.

Правительство Швейцарии мотивирует свое решение законом, запрещающим реэкспорт военного оборудования в страны, где происходит внутренний или международный вооруженный конфликт.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее заявляла, что Швейцария блокирует третьим странам поставки боеприпасов своего производства для Украины.

В Швейцарии объясняли отказы в поставках политикой нейтралитета. Ранее страна не позволяла осуществлять аналогичный реэкспорт Дании и Германии.

Напомним, недавно агентство Reuters сообщало, что Швейцария близка к отмене запрета на передачу Украине оружия своего производства.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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