Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия из третьих стран в Украину.

Соответствующую инициативу приняла комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (нижней палаты парламента), сообщается на парламентском сайте.

Решение принялось при большом сопротивлении: 14 голосов "за" и 11 "против".

"Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Ранее в Испании говорили, что Швейцария блокирует поставки Украине боеприпасов своего производства.

Также сообщалось, что Швейцария может решить вопрос передачи Украине активов РФ на референдуме.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.